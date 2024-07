Bom dia!

Tem aumentado o consumo de combustível rodoviário na Madeira, em particular de gasolina, que registou uma variação positiva superior a 14% em 2023, em comparação com o período homólogo. Subida que a tutela relaciona com o crescimento da atividade turística. Já o gás, influenciado pela guerra na Ucrânia, assinala uma descida acentuada, que ultrapassa os 50%.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o subsídio de mobilidade. Carlos Pereira alerta Montenegro para o perigo de centrar discussão nos custos. Preocupação em torno do despacho do grupo de trabalho criado para discutir a revisão do apoio concedido aos residentes nas ilhas motivou o deputado socialista a enviar carta ao primeiro-ministro.

Saiba ainda que Junta do Curral das Freiras pede obras para acompanhar o teleférico e que Rafaela Fernandes cria direção do Mar e Ambiente. Ara Oliveira, que assumia a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, vai liderar o novo organismo.

Família desfeita pela droga julgada por assalto e esfaqueamento é outro assunto de relevo nesta edição que destaca ainda o exames nacionais. Madeira com média positiva em todas as disciplinas.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!