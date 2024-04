Contrato de arrendamento do Centro de Saúde do Porto Moniz prolongado

Em conselho de Governo Regional da Madeira desta quinta-feira, o Executivo autorizou a renovação, pelo período de um ano (entre 01/04/2024 e 31/03/2025) do do contrato de arrendamento celebrado em 31 de março de 2010, entre o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira e a Santa Casa da Misericórdia do Funchal, relativo a um imóvel localizado no sítio da Vila, Porto Moniz, onde funciona o Centro de Saúde do Porto Moniz.

A renda mensal fixa-se no montante de 1.774,71 euros (mil setecentos e setenta e quatro euros e setenta e um cêntimos), o que ascende ao total de 21.296,52 euros (vinte e um mil, duzentos e noventa e seis euros e cinquenta e dois cêntimos).