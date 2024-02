Sara Madruga foi uma das oradoras do Conselho Regional do PSD-M esta quinta-feira.

A sua intervenção não congregou apoio, porque entende que a hora é de convocar eleições antecipadas.

A antiga deputada na Assembleia da República partilhou o seu discurso, que reproduzimos na íntegra.

”Estamos incrédulos com as notícias que têm vindo a público.

Todos nós lamentamos esta situação.

Pedi a palavra, para manifestar a minha solidariedade com o meu partido, o partido no qual milito há mais de vinte anos e para expressar a minha opinião como sempre de forma livre, com garra e convicção.

Aproveito ainda para deixar uma palavra de conforto aos nossos companheiros Miguel Albuquerque e Pedro Calado.

Mas caros companheiros, as coisas são como são e por muito que lamentemos toda esta situação, temos de pensar no futuro do partido, e sobretudo no futuro da Madeira.

E é isso e apenas isso que me preocupa, enquanto militante e como madeirense.

E quando digo que temos de pensar, que temos de refletir, refiro-me a todos. A cada um de vós. Aos que estão nesta sala e aos militantes que cá não estão.

A decisão sobre o nosso futuro deve ser de todos e não de uma cúpula ou de um grupo restrito.

O nosso futuro, não pode estar condicionado pela decisão de 2 ou 3 pessoas.

O partido é de todos e não de alguns.

As decisões devem ser transparentes e devem envolver todos.

As decisões devem ser tomadas por quem tem legitimidade.

A legitimidade e a autoridade são fundamentais em política e em democracia.

Um Governo e um líder de um partido têm de ter autoridade e legitimidade.

Um Governo que não foi eleito diretamente tem a sua legitimidade política diminuída. Se ainda por cima e nas actuais circunstâncias, for indicado pelo seu antecessor e por 2 ou 3 pessoas, a sua autoridade é muito, mas muito reduzida.

Se tudo isto não bastasse, a probabilidade de o Presidente da República não dissolver a Assembleia e não marcar eleições é reduzidíssima.

É por isso que considero que esta solução não faz sentido e é um erro. Esta solução não impede as eleições, ainda as reforça. Esta solução é fator de instabilidade e de confusão junto da população.

Então eu pergunto:

O que é que a Madeira ganha em ter um Orçamento aprovado em março e não em fevereiro?

O que é que a Madeira ganha em ter um Governo novo para meia dúzia de meses?

Vamos por os madeirenses e a economia em stand-by?

O quê que o PSD ganha em adiar a escolha de um novo líder?

O que ganhamos em ter um Presidente do Governo que não será o Presidente do partido?

O novo Presidente do partido, terá sempre de ser escolhido por todos em eleições diretas e em congresso.

E permitam me que lhes diga que os exemplos de governos de substituição que o Presidente da Mesa referiu nada têm que ver com a situação que ora discutimos, já que a razão e os motivos subjacentes nada têm que ver com os da Madeira.

É por isso que independentemente de quem venham a ser os indicados, não me revejo nesta solução, nesta metodologia de adiar a aprovação do Orçamento e de indicar um novo governo, manifestando-me no local próprio contra.

Se olharmos para o que está a acontecer na europa, verificamos que praticamente todo os governos de substituição e que não têm legitimidade democrática não duraram muito tempo e que os partidos que os suportavam perderam as eleições.

É por tudo isto que defendo um outro caminho e uma solução diferente.

O nosso foco deve ser a Madeira e a preparação urgente para as eleições.

Um partido como o nosso, não pode ter medo de ir a eleições.

Precisamos de virar rapidamente esta página, de marcar congresso, escolher uma nova liderança e de regenerar o partido.

Quanto mais tempo demorarmos a fazê-lo pior será.

Continuamos a ter os melhores quadros para ganhar as eleições, mas precisamos de lhes dar uma oportunidade e de mudar urgentemente de protagonistas.

Este ciclo terminou, é tempo de dar espaço a novas caras, as novas políticas, de aproximar o partido novamente das bases e do povo.

A solução é marcar congresso, para rapidamente decidir, como é que o PSD se vai apresentar nas próximas eleições regionais, com quem e com que programa?

Não podemos perder mais tempo. É altura de pôr as mãos à obra, para voltar a conquistar a confiança e o voto dos madeirenses e porto-santenses.

Eu acredito que é possível.”