Bom dia!

- Às 11h00, a Câmara Municipal do Funchal realiza a primeira sessão de esclarecimento sobre a implementação da Taxa Municipal Turística do Funchal (TMT), na sala da Assembleia Municipal.

- Pelas 11h30, o Estúdio 21 – Associação Musical e Cultural das Ilhas, recebe a visita do Presidente do Governo Regional.

- A receção aos novos alunos do 5.º ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, está agendada para as 16h00, no pavilhão da Escola. O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, marca presença na cerimónia.

- Esta tarde, na Praça do Povo, no Madeira Wine Lounge, a partir das 19h00 tem lugar uma Masterclass com Vinhos da Madeira. A animação musical tem como protagonistas o DJ Óscar C. às 20h00. Pelas 21h30, sobe ao palco Miguel Pires Trio.

- A partir das 20h30, no parque de estacionamento do piso 2, do MadeiraShopping, pode ver cinema. Esta noite é exibido o filme “Anatomia de uma queda”.