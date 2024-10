Bom dia! É segunda-feira!

* A Opticenter promove hoje a abertura de uma loja, pelas 10h00, no Centro Comercial Marina Shopping, piso 0, loja nº132. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque estará presente na cerimónia.

* O CINANIMA nas Universidades está de volta à Universidade da Madeira para mais uma edição. Hoje entre as 11h00 e as 15h00, na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, será exibida um mostra do melhor do cinema de animação de autor mundial, constituída por três programas e vinte seis filmes de animação.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, preside à cerimónia de assinatura do contrato-programa com a Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação da Madeira, pelas 15h00, nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, pelas 15h30, na Sessão Comemorativa do 489.º Aniversário da Santa Casa da Misericórdia da Calheta e na inauguração das obras de remodelação e ampliação do Lar de Nossa Senhora da Estrela, sito na Estrada Simão Gonçalves da Câmara, nº 91, Calheta.

* A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos, SRMAD, na sequência das comemorações do Dia Mundial da Arquitectura, organiza a cerimónia entrega do Prémio de Arquitetura da Madeira e Porto Santo 2024. O evento decorrerá na sede da SRMAD, pelas 16h00, e será seguida da inauguração da Exposição do Prémio PAMPS, com todas as obras concorrentes.

* A Sacristia da Sé do Funchal, também conhecida como “sacristia nova” ou “sacristia maior”, será palco, pelas 18h30, da apresentação do livro “Uma Força de Deus - Padre Nuno, O. H”, da autoria de Tomás Freitas.