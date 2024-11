O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, recebe, hoje, pelas 9h30, o 2.º Comandante da Zona Militar da Madeira, Coronel Nelson Couto Gomes.

Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, preside, pelas 9h30, no auditório da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, à sessão de abertura das comemorações do Dia Mundial do Cuidador Informal. O Dia Mundial do Cuidador Informal é celebrado a 5 de novembro e foi instituído com o intuito de prestar homenagem a todas as pessoas que, de forma informal, prestam cuidados básicos a quem não pode cuidar de si próprio.

O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, recebe, pelas 10h00, o diretor executivo da KBAI Research, Jorge Fernandes.

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, recebe em audiência prévia, entre hoje e amanhã, os representantes dos partidos com assento na Assembleia Legislativa da Região, com vista à elaboração da proposta de Orçamento Regional para 2025. Assim pelas 11h00 recebe representantes da Iniciativa Liberal, pelas 11h30 os deputados do CDS-PP, às 14h30 a representante do PAN, pelas 15h00 a delegação do Chega, finalizando pelas 15h30 com o grupo parlamentar do JPP.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside pelas 12h00, à cerimónia de assinatura de contratos-programa no âmbito do programa PRINT, na sede da Direção Regional da Juventude, à Rua dos Ferreiros.

Às 14h30, tem lugar a entrega de 50 projetos de apoio a famílias de várias freguesias do Funchal, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, com a presença da presidente da CMF, Cristina Pedra.