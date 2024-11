Bom dia e bom feriado!

Hoje comemora-se o Dia de Todos os Santos e o Dia de Pão por Deus.

- No Curral das Freiras, realiza-se a Festa da Castanha, a partir das 9h30. O ponto alto está agendado para as 15h00 com o cortejo alegórico alusivo à Castanha seguido da entrega de prémios aos melhores expositores do certame.

- Decorre a partir das 10h00, no Hotel Savoy, o Campeonato do Mundo de Cocktails.

- O Centro de Congressos recebe, a partir das 21h00, o espetáculo ‘Tragédia a La Carte’, protagonizada pelos humoristas Gustavo Miranda, César Mourão e Carlos M. Cunha.

- A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) promove o Peditório Nacional, este ano, com o lema “Contra o cancro, todos contam”. Ajudar a LPCC, é a garantia da “sustentabilidade das atividades que promove no âmbito dos seus quatro eixos de missão: o apoio ao doente oncológico e familiares, a promoção da saúde, a prevenção do cancro e o estímulo à formação e investigação em oncologia”.

- Em Machico, o 2º Festival do Petisco em Água de Pena.