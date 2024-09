Bom dia! É segunda-feira!

* Entre hoje e 3 de outubro, o Estúdio de Criação Artística do Funchal acolhe a residência artística intitulada “A liberdade é uma maluca que anda perdida da luta”, da responsabilidade da Oficina de Ideias das Terras do Oeste - Associação Cultural.

* A cerimónia de abertura da IV Semana da Alimentação, no Largo da Restauração, está aprazada para as 15h00, com a presença do Executivo Municipal e do Governo Regional. Ao longo de toda a semana estão agendadas atividades dirigidas a vários públicos alvo. O programa é repleto de atividades, palestas, workshops e showcookings dedicadas à temática da alimentação saudável e sustentável.

* Às 17h00, no Hotel Vila Galé em Santa Cruz, realiza-se a apresentação pública da proposta de revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Santa Cruz e do Relatório de Análise de Perigosidade de Incêndio Rural no Concelho.