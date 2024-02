O Restaurante Adega do Pomar na Camacha acolheu, ontem, mais um encontro mensal da Confraria da Truta e da Sidra, ocasião que contou com a entronização de um novo confrade: Dídio Gomes.

A anteceder o jantar, os membros realizaram uma visita, guiada pelo dono da propriedade, à sidraria, ficando a conhecer todo o processo de produção da ‘Sidra Quinta da Muscadinha’.

Na ocasião, Heliodoro Dória, presidente da Casa do Povo de São Roque do Faial, divulgou as atividades que irão ser organizadas nos próximos tempos, com destaque para a participação no Cortejo Alegórico da Festa dos Compadres, já este fim de semana, em Santana, além da Prova das Sidras marcada para o dia 1 de março.

Por seu turno, Gonçalo Jardim, confrade mor, aproveitou para agradecer aos presentes, louvando a persistência dos mesmos em participar nas várias iniciativas da confraria.