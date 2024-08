A Confiança lamentou hoje ter sido “excluída da participação na Comissão Consultiva da Revisão do Plano Director Municipal (PDM) do Funchal”, na sequência da rejeição por parte do PSD de uma proposta que pretendia a “inclusão de um representante da Câmara Municipal do Funchal indicado pela oposição”.

Em comunicado, a referida coligação explicou que “a proposta visava assegurar um acompanhamento mais plural e transparente do processo de revisão do PDM, contudo, a maioria PSD travou a inclusão, aprovando o documento com os votos favoráveis exclusivamente dos seus membros”.

“O documento em questão foi aprovado pela Câmara Municipal do Funchal, sendo os representantes nomeados pelo executivo municipal o autoproposto vereador João Rodrigues, com o pelouro do Ordenamento do Território, e a autoproposta chefe da Divisão, Isabel Sousa, desconsiderando em absoluto o Director de Departamento de Planeamento Estratégico. Ambos os representantes têm ligações directas ao processo de revisão do PDM, levantando questões sobre a imparcialidade e a transparência do acompanhamento deste importante processo”, lê-se na mesma nota.

Miguel Silva Gouveia, vereador eleito pela Confiança, “esta censura ao escrutínio da oposição é mais um golpe na moribunda transparência que o actual executivo pratica na sua gestão. Temo que esteja em curso mais um processo opaco para favorecimento a alguns poucos, em prejuízo do interesse público e do benefício colectivo da cidade do Funchal.”