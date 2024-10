O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 12 horas, a empreitada de Remodelação da Central Hidroelétrica da Serra de Água.

A empreitada de Remodelação da Central Hidroelétrica da Serra de Água, da Empresa de Eletricidade da Madeira, iniciada em 11 de outubro de 2022, foi concluída “com sucesso”, respeitando integralmente os prazos estabelecidos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), explica uma nota da presidência enviada às redações.

Dois anos depois, este projeto é amanhã inaugurado, pelas 12 horas, num evento que contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, adiantou.

Trata-se de uma empreitada que é considerada uma referência a nível nacional, no sector, e o maior investimento regional concretizado no âmbito do PRR, até à data, com um custo final de quase 16 M euros.

Os trabalhos realizados permitiram um aumento significativo na capacidade da Central, com a potência instalada a subir de 5,2 MW para 10,8 MW, melhorando substancialmente a capacidade de regulação do sistema elétrico regional e a eficiência da gestão hídrica. Este investimento também contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovendo a descarbonização da produção de energia elétrica na Madeira.

Entre os principais trabalhos desenvolvidos no projeto de remodelação destacam-se:

- Reforço estrutural das câmaras de acumulação e de carga: Incluindo a construção de novos acessos e a substituição integral da conduta forçada, além da instalação de novos maciços de amarração e de suporte.

- Instalação de equipamentos elétricos, mecânicos e hidromecânicos: A Central foi equipada com novas turbinas, geradores, sistemas de refrigeração, válvulas de proteção e medidores de caudal, provenientes de vários países, como a Índia, a Turquia e a Alemanha.

- Reabilitação completa do edifício da Central: Foram concluídas as estruturas de betão, o reboco e as pinturas internas e externas, além da instalação de uma nova ponte rolante e transformadores no piso -1.

- Renovação da conduta forçada: Os 850 metros da conduta foram substituídos, com a pintura final e arranjos finais dos caminhos de cabos completados no prazo estipulado. - Realização de testes e ensaios: Todas as novas instalações e equipamentos passaram por rigorosos testes e ensaios para garantir a sua operacionalidade plena, assegurando a eficiência e segurança da infraestrutura.

A remodelação da Central Hidroelétrica da Serra de Água alcançou todos os objetivos inicialmente estabelecidos, desde o aumento da capacidade de produção energética até à modernização da infraestrutura, sem comprometer o património natural e cultural envolvente.

De salientar ainda a reabilitação do edifício, em respeito pelo projeto original elaborado pelo consagrado arquiteto Chorão Ramalho, salvaguardando, desta forma, o património cultural edificado.

Note-se igualmente que os trabalhos foram realizados com grande atenção ao impacto ambiental, respeitando a fauna e flora locais e preservando o Caminho Real da Encumeada, importante para o turismo e para o património histórico da Região.

Este investimento reveste-se de uma “importância crucial para o futuro da Madeira, não só pela sua contribuição direta para a sustentabilidade energética, mas também pelo alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, refere.

Ao aumentar a capacidade de produção de energia renovável, sustenta, “a Madeira dá um passo decisivo rumo a uma maior independência energética e à descarbonização, promovendo um futuro mais verde e eficiente para a região”.

A Central Hidroelétrica da Serra de Água é o “maior projeto da EEM” candidatado ao abrigo do programa PRR e o segundo a ficar concluído dentro dos prazos estabelecidos, já que a Bateria de Potência, de 8,9 MW/18 MWh, do Porto Santo, também já está em funcionamento.

Até ao final deste ano, mais três projetos ao abrigo deste programa estarão concluídos: a Central Hidroelétrica da Calheta, a Bateria de Potência da Madeira e o Gerador Síncrono da Madeira, estas duas últimas estruturas em construção no Caniçal.

Com estes projetos e com o processo em curso de instalação de mais 5 aerogeradores de grande potência, 3 na Madeira e 2 no Porto Santo, num total de 17,5 MW, o Governo Regional e a EEM mostram o seu empenho na aposta nas energias renováveis, já que 100% dos investimentos feitos ao longo dos últimos três anos na área da produção são exclusivamente em energias renováveis, hídrica e eólica e ainda em potentes baterias de potência, 2 na Madeira e 2 no Porto Santo, essenciais para garantir a segurança de abastecimento e dos serviços de sistema da rede elétrica, possibilitando ainda a entrada de mais 70 MW de produção através de centrais solares, aproveitando a energia fotovoltaica, numa contínua aposta no aproveitamento dos recursos naturais de que a Região dispõe.