Nuno Maciel também interveio na apreciação conjunta na generalidade do projeto de resolução, da autoria do JPP, intitulado ‘Recomenda ao Governo Regional a implementação do projeto Museu da Música da Madeira’, e do projeto de resolução, da autoria da IL, intitulado ‘Recomenda a cedência de espaço na Fortaleza de São João Baptista do Pico à Associação Musical e Cultural Xarabanda para instalação do Museu da Música Tradicional da Madeira’.

O deputado do PSD lembrou eu o compromisso do Governo Regional “é com a cultura, com a música tradicional, e não com esta ou aquela associação”.

Relativamente à associação em causa, a Xarabanda, “é sempre apoiada e inclusive financeiramente”, com o social democrata a não perceber a razão de tanto alarido. “Há um compromisso de arranjar um espaço digno para o museu, para a associação e para preservar esse espólio, e isso será cumprido”.

De resto, ao lado do PSD também deverá estra o Chega, que não entende a “fixação pela Fortaleza do Pico”