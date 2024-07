O Complexo Balnear da Ponta Delgada já se encontra aberto ao público, após alguns trabalhos de reabilitação e de melhoria dos equipamentos existentes.

O espaço surge agora com uma imagem renovada e com melhores condições para oferecer aos visitantes, com horário de funcionamento das 9h às 21h todos os dias da semana, com serviço de bar, restaurante e área lounge. No local é também possível o aluguer de espreguiçadeiras e guarda-sóis.

“Junto à igreja matriz da freguesia, o Complexo Balnear constitui-se como um espaço de lazer, ideal para bons momentos de descontração em família ou com um grupo de amigos. O empreendimento é composto por estacionamento gratuito, duas piscinas, uma delas para crianças e outra direcionada ao visitante adulto, ambas alimentadas por água salgada e com um sistema de tratamento de águas”, refere a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, em comunicado, acrescentando que “a reabertura do empreendimento terá um impacto bastante significativo na economia local, com o aumento das atividades de lazer e do fluxo de visitantes”.