A manchete da edição de hoje do JM revela que o governo de maioria simples, que toma posse na próxima quinta-feira, vai depender em muito das comissões parlamentares especializadas, onde a oposição está com poder reforçado e pode derrubar diplomas com implicação direta na ação governativa. Norma travão ganha força nesta legislatura e serve para impedir aumentos nas despesas e cortes nas receitas.

Em destaque estão também os bastidores do Mercado Quinhentista. Machico volta a recuar no tempo no final da próxima semana. O JM foi espreitar os preparativos deste evento: nas ruas, estão a ser construídas barracas temáticas e a nau. No sótão da Escola, estão milhares de trajes que vão ser distribuídos pelos 1.300 figurantes.

Saiba ainda que o Chega volta a ter demissões, que as flores e clássicos deram brilho à cidade, e que as Festas da Sé estão hoje de regresso. Pode ainda ficar a conhecer melhor o livro de Susana Gramilho que descomplica a Macaronésia.

Leia mais sobre estes e outros assuntos, na edição desta sexta-feira do seu JM.