Vai nascer uma pista de motociclismo no Campanário

O Circuito Rui Zacarias - assim batizado em tributo a um dos pioneiros do motociclismo na Madeira e primeiro presidente da Associação da modalidade - ficará localizado no antigo campo de futebol do Campanário, nas proximidades da Levada do Norte.

Miguel Albuquerque adiantou esta segunda-feira que a concretização do Circuito de Motociclismo Rui Zacarias, no Campanário, irá estar contemplado no próximo Orçamento da Região Autónoma da Madeira.

“Logo que o orçamento for aprovado, nós lançamos a obra”, asseverou o presidente do Governo Regional.

“Temos aqui uma infraestrutura que está subutilizada. Vamos dar aqui uma nova dinâmica para termos novos atletas e desenvolver um conjunto de modalidades”, afirmou Miguel Albuquerque, que acredita que as obras a levar a cabo são de “pouca complexidade” e com pouco impacto ambiental.

Já quando questionado sobre as críticas da concelhia do PS da Ribeira Brava, que considera o espaço “inadequado para a realização de um investimento desta natureza”, especialmente no que diz respeito à “emissão de ruído” junto a habitações, o governante respondeu que o “PS está sempre desagradado com qualquer coisa”.

”Se se faz a pista, é porque se faz. Se não faz, é porque não faz. Isto não vai incomodar ninguém, é uma coisa ótima. As pessoas que estão ligadas ao desporto motorizado são civilizadas. Portanto, temos que saber que ninguém vai perturbar ninguém, que vamos ter cuidado com os horários e que ninguém vai fazer poluição, nem estragar nada. O que é fundamental é termos bom senso. Se nós fizermos as coisas com bom senso, tudo irá correr bem”, afirmou, acreditando que o Circuito será benéfico para a economia local.