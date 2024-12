Os comerciantes da baixa do Funchal consideram que as vendas, nesta altura, estão muito aquém das realizadas nos últimos anos.

Os comerciantes ouvidos na reportagem do JM reconhecem que o calor não ajuda às compras e pedem apoios para garantir a sobrevivência do pequeno comércio citadino. Entre as ideias propostas indicam o estacionamento gratuito e taxas mais reduzidas.

Neste clima natalício que já se vive na cidade, há um novo atrativo para visitar. A pista de gelo chegou ao Almirante Reis.

Por outro lado, no Seixal, há um refúgio que vem atraindo milhares de pessoas. Trata-se de um miradouro com vista sobre as piscinas naturais da freguesia.

Criado em abril, desde cedo tornou-se um fenómeno turístico que Rui Nelson, proprietário, disponibiliza sem custos. E tem a particularidade de toda a estrutura ter sido feita a partir do aproveitamento da natureza.

Há também nesta edição a notícia da iniciativa do restaurante “O Forte”. Este ano, a solidariedade do grupo liderado por Rúben Micael vai beneficiar grupos oriundos do Imaculado Coração de Maria, Câmara de Lobos, Arco da Calheta e Paul do Mar.