Colóquio Ensino Particular e Cooperativo (EPC) realiza-se este sábado, entre as 9h30 e as 13h00, no auditório da sede do Sindicato dos Professores, à Calçada da Cabouqueira.

Este encontro contará com a presença de dezenas de docentes do EPC, entre os quais se inclui a docente que representa este setor na FENPROF.

A dirigente sindical Graça Sousa falará, na sua intervenção, sobre a evolução, atropelos, retrocessos e estado da luta sindical no setor. A encerrar, os participantes irão debater as questões que afetam os professores do ensino particular e cooperativo.