O Clube de Produtores Continente - Sonae tem, neste momento, 360 elementos em Portugal, dos quais 20 produtores são da Madeira. Em termos de compras à produção nacional, no ano passado, no total do país, contabilizaram-se 520 milhões de euros, representando 240 mil toneladas. Já em solo regional, no ano passado foram contabilizadas 700 toneladas, havendo um crescimento de 20% face a 2022.

Os números foram avançados, esta tarde, por Ondina Afonso, presidente do Clube de Produtores Continente, a qual considera que os números indicam que a procura está a aumentar, pelo que é necessário que a oferta acompanha.

“As nossas vendas aumentaram. Portanto, precisamos também que a produção aumente nesse sentido e estamos disponíveis para tentarmos ser o menos dependentes das importações e tornar a Madeira o máximo autossuficiente possível”, apontou a responsável que é também a diretora de qualidade e investigação da Sonae.

No púlpito, Ondina Afonso deu ainda nota de importância da questão da sustentabilidade, lembrando, a esse propósito, o documento ‘Declaração para a Sustentabilidade’, lançado pelo Continente em 2021, que busca, através de vários projetos, uma transição conjunta, com os produtores, no sentido de uma produção e consumo mais sustentáveis.

Neste âmbito, a presidente do Clube destacou ainda o programa de capacitação, intitulado ‘A Academia’, que foi lançado na Madeira em 2023 e que conta com 14 produtores inscritos. Neste âmbito, são sobretudo abordados temas relacionados com a gestão agrícola. Aliás, neste momento decorre já a segunda edição do evento, desta feita com assuntos relacionados com as boas práticas agrícolas.

Refira-se que o Clube de Produtores do Continente visa promover a agricultura nacional e regional, incentivar a sustentabilidade de produtores, estimular a inovação e competitividade, entre outros objetivos. “O que nós queremos é garantir o melhor da Madeira todos os dias”, rematou.