’Chuva’ de críticas à detenção de 22 dias dos três arguidos no caso da Madeira

A delonga na libertação dos três arguidos, detidos por 22 dias na sequência da megaoperação encetada na Madeira no passado dia 24 de janeiro por suspeitas de corrupção e favorecimento de grupos económicos, motivou um rol de críticas de vários quadrantes políticos, mas em especial do bloco central.

Mas não ficou por aqui. Mais deplorou que o ‘julgamento’ dos três envolvidos tenha sido feito na praça pública: “Aquilo que nós assistimos desta vez é mais um julgamento popular, a tentativa de um julgamento popular, com uma encenação um pouco maior do que é costume”, apontou, considerando que os moldes em que se tem desenrolado este processo configura “violações dos direitos das pessoas que são próprias de uma ditadura”.

Também Ferro Rodrigues, antigo presidente da Assembleia da República, não deixou de se pronunciar sobre este caso, defendendo inclusivamente uma intervenção do presidente da República na crise da justiça e criticando a atuação do Ministério Público em casos judiciais que causaram crises políticas.

Já Ana Catarina Mendes, numa longa publicação nas redes sociais, embora sem especificar o caso da Madeira, criticou as “fugas ao segredo de justiça, buscas aparatosas e mediáticas”, que terminam sem indícios de crime e sem condenações.

A cabeça de lista socialista pelo círculo de Setúbal nas eleições legislativas de 10 de março mais relevou que “os últimos tempos interpelam qualquer democrata”.

“Julgamentos, humilhações na praça pública contribuem para um clima de suspeição generalizada sobre as pessoas, em particular por quem tem funções públicas”, disse, aditando: “A corrupção deve ser combatida porque é um mal nas democracias. Este combate faz-se com leis adequadas e penas corretas, de que Portugal já dispõe, investigações rigorosas e condenações exemplares quando é o caso. Não se faz com notícias e detenções bombásticas que, afinal, resultam em falta de indícios que configurem crime ou em absolvições”, defendeu.

Manuel Alegre