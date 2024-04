CHEGA garante defender enfermeiros na Assembleia Regional

Com o objetivo de se inteirar das reivindicações e desafios que se impõe atualmente à profissão de enfermagem, o grupo parlamentar do CHEGA-Madeira esteve reunido com o Sindicato Nacional de Enfermeiros (ANE), tendo estado em cima da mesa matérias como a discrepância nas tabelas salariais.

A este propósito, a deputada Magna da Costa, vice-presidente da bancada parlamentar e porta-voz da reunião, sublinhou a importância da missão da ANE e o contributo que faz para a defesa da profissão.

“Estamos a falar de uma organização que promove um número importante de objetivos, entre os quais a promoção da dignificação da profissão, a defesa do Estatuto do Enfermeiro, a colaboração com outras organizações de profissionais de saúde, a fomentação de estudos específicos respeitantes à educação e ao exercício profissional e a realização de ações de formação, numa perspetiva de prestigiar a catividade do enfermeiro”, começou por afirmar.

No que se refere ao diálogo tido com a ANE, Magna da Costa destacou a necessária valorização que dever ser feita dos profissionais de saúde.

“O CHEGA reconhece que esta é uma sua atividade profissional de desgaste e irá lutar na assembleia por medidas concretas que visem a melhoria real da carreira especial de enfermagem, incluindo a revisão da tabela salarial, a necessidade de contratação de mais profissionais, a abertura de concursos anuais de especialistas e a criação de equipas multidisciplinares de intervenção e resposta à população”, prometeu,

Segundo Magna da Costa, “em vez de prometer ‘mundos e fundos’, o Governo Regional deveria analisar com humildade os motivos pelos quais os jovens que se formam em enfermagem abandonam a Região, fazendo muito mais para que a sua profissão seja reconhecida e valorizada, algo que faria com que não imigrassem para outros países em busca de melhores condições laborais e profissionais.”