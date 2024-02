CHEGA diz querer riqueza para todos os cidadãos

O cabeça de lista do CHEGA-M às eleições legislativas de 10 de março considerou hoje, na ação que marca o arranque de campanha eleitoral, ser essencial que a pessoas percebam as grandes diferenças que existem entre os projetos políticos daquele partido, do PSD e do PS.

Segundo Francisco Gomes, “o PS e a Esquerda adoram a pobreza e querem que Portugal seja um país de tostões”. Já o PSD é, para o CHEGA, “o partido que quer “riqueza para os amigos e para as empresas que lhe estão associadas.”

Por sua vez, o CHEGA “quer riqueza para todos os cidadãos, para que vivam melhor, tenham mais poder de compra e enfrentem o seu dia-a-dia com mais dignidade.”, disse numa iniciativa levada a cabo no Mercado do Santo da Serra.

À tarde, o CHEGA vai a um bairro social em Câmara de Lobos.