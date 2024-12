O presidente do Chega Madeira veio, em comunicado, criticar Paulo Cafôfo por “ir passear a Bruxelas à custa dos contribuintes”.

Fazendo uma comparação com Miguel Albuquerque, por este ter saído da Madeira na altura dos incêndios, Miguel Castro acusa o líder do PS de também ter “abandonado os madeirenses e portossantenses” numa altura que considera “decisiva para a Região”.

“Na semana em que o Governo Regional apelou aos partidos para renegociar o Orçamento Regional, o que fez Paulo Cafôfo? Meteu-se num avião e foi passear para Bruxelas. Em vez de se concentrar na melhoria das condições para as famílias, para as pequenas e médias empresas, e para os nossos idosos, preferiu dar prioridade à sua agenda pessoal. Essa atitude é uma verdadeira demonstração de desrespeito pelos madeirenses e portossantenses”, afirma o líder do Chega Madeira.