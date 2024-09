!Com as formações temos conseguido formar profissionais das mais variadas áreas para uma linguagem mais inclusiva e uma informação mais correta e menos preconceituosa e estereotipada sobre a comunidade LGBTI+. Conseguindo-se, assim uma melhor relação entre os serviços existentes, a comunidade escolar e a sociedade no geral. Contribuindo também para o próprio desenvolvimento pessoal e profissional de todas as pessoas envolvidas”, frisa Paulo Spínola.

“Fazemos um trabalho de psicoeducação e prevenção nas escolas e instituições públicas e privadas (ações de sensibilização e de formação). Com as ações de sensibilização/palestras, pretendemos despertar consciências junto do público- alvo relativamente às temáticas e problemáticas acima enunciadas, contribuindo assim para uma maior informação e sensibilização dos efeitos negativos da discriminação nas comunidades minoritárias, bem como, uma melhoria da saúde mental da população que se identifica como LGBTI+”, acrescenta.

“Somos o 2º centro do país e o único a funcionar a tempo inteiro. Desde a abertura, que a Opus Gay Madeira, delegação regional da Opus Diversidades, tem estado a dinamizar o seu funcionamento aqui na Região”, recorda Paulo Spínola, coordenador do núcleo.

De forma a assinalar o 2.º aniversário, realizará nas suas instalações, no dia 7 de setembro, duas exibições (às 16 e às 20 horas) do documentário ‘Drag: A Arte do Transformismo!’. Um documentário sobre a arte e a história do drag, protagonizado por artistas que vivem ou que têm ligações com a Região.

“Entre as exibições do documentário, teremos um pequeno espetáculo drag. A entrada tem um custo de 3 euros que reverterão integralmente para as artistas”, informa.