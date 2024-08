Numa altura em que mais de uma centena de pessoas foram retiradas das suas casas devido à aproximação das labaredas que percorrem a floresta entre os concelhos da Ribeira Brava e Câmara de Lobos, Eugénio Vasconcelos, presidente da Casa do Povo do Curral das Freiras, a freguesia que representa uma maior preocupação na manhã deste sábado, informou que “o Centro de Saúde do Curral das Freiras encontra-se aberto e disponível para a sua população, nesta situação difícil que estamos a viver”.

Se precisar de ajuda, deverá recorrer ao contacto 291710050, referiu o presidente numa publicação efetuada nas redes sociais.