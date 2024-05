CDU “fortalece a luta pelos direitos do povo”

A CDU desenvolveu, hoje, iniciativas de campanha eleitoral no centro da cidade do Funchal, onde Edgar Silva sublinhou que “o voto na CDU não atraiçoa quem o dá!”.

Herlanda Amado iniciou as intervenções nesta iniciativa de campanha eleitoral apontando razões para o voto na referida força partidária. “A CDU tem sido a força da população, tem sido a voz do protesto e denúncia. A CDU tem sido a voz das populações pela exigência do direito ao desenvolvimento social. A CDU tem sido a voz dos trabalhadores pela exigência de salários dignos para fazer face às dificuldades que crescem todos os dias, aumenta a luz, a água, o gás, as rendas das casas, tudo aumenta menos os salários! É reconhecido por todos que a CDU é quem luta, então dizemos, se somos bons para lutar, somos bons para votar!”, manifestou.

Seguidamente, o candidato Ricardo Lume apontou para a importância do voto na CDU. “A questão decisiva que está colocada nas próximas Eleições Regionais não é a de optar entre quem no essencial vai manter a mesma política, servir os mesmos interesses e clientelas, representar os interesses do grande capital. Para isso já existem outros partidos”, considerou.

No seu ponto de vista, “a questão decisiva é dar mais força a quem está todos os dias na luta pelos direitos laborais, na luta contra o aumento do custo de vida, na luta pelo direito à habitação, à saúde e à educação. Ou seja, é necessário dar mais força à CDU. Só com a eleição de mais deputados da CDU é que é possível uma verdadeira alternativa que derrube a política de exploração e empobrecimento”, sublinhou.

Edgar Silva, por sua vez, destacou que o voto na CDU “não trai quem o dá”. “O voto na CDU não atraiçoa, não engana, garante que os direitos dos trabalhadores e do povo são inegociáveis. O voto na CDU nunca será atraiçoado, nunca se transformará em instrumento dos senhores do mando”, garantiu.

De acordo com Edgar Silva, “o voto na CDU em situação alguma será traspassado. Ao contrário de outros que traspassaram o voto que lhes foi confiado e o negociaram e se venderam, traindo valores e compromissos, em contraposição, o voto uma vez dado à CDU serve a quem o deu e fortalece a luta pelos direitos do povo”.