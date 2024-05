CDU apela ao voto em prol de “uma sociedade mais justa”

A CDU desenvolveu, ontem, iniciativas de campanha eleitoral nas zonas altas de Câmara de Lobos, onde Edgar Silva referiu às populações que “na hora de lutar pelos seus direitos é com a CDU que contam, pois, na hora do voto é a CDU que tem que contar”.

No Garachico, Herculano Sousa, candidato da CDU, lembrou “as diversas lutas que foram encabeçadas pela CDU: foi na hora de lutar pelo direito à estrada; quando foi preciso lutar pela nova escola do Garachico, na luta pelo direito ao saneamento básico, foi sempre com a CDU que as populações puderam contar. Toda a gente sabe que a luta só avança com a força da CDU. Só contando com a CDU a população conseguiu conquistar direitos”.

Já Edgar Silva, cabeça de lista, sublinhou que a CDU “é a força que dá força à luta, às lutas de todos os dias, nos lo­cais de tra­balho e nas ruas”.

“Aqui estamos, como força decisiva que não faltou a nenhum dos combates pelos direitos das populações. Aqui no Garachico, quando foi necessário lutar pelos direitos sociais do povo, sempre, foi sempre a CDU que esteve na linha da frente. Então, para dar mais força a esta luta por uma sociedade mais justa, o voto é na CDU!”, exporessou.

De acordo com Edgar Silva, “agora o que está em causa, na hora de votar, é o de­sen­vol­vi­mento da luta por um fu­turo me­lhor. É neste sentido que a CDU in­ten­si­fica a sua ação na pre­pa­ração das elei­ções”.

O cabeça de lista da CDU apontou que “é preciso reforçar a CDU para lutar por melhores condições de vida, por uma vida com direitos e justiça social”. “Não aceitamos as desigualdades e as injustiças. Por isso, para dar mais força a esta luta por uma sociedade mais justa, o voto é na CDU”, reiterou.

Edgar Silva acrescentou, ainda, que “cada apoio, cada voto, cada deputado da CDU, será sempre a garantia, pelo presente e pelo património de luta” que traz “agarrado” à história do partido, “para combater e derrotar as políticas geradoras de injustiça social”.

“Cada voto na CDU, cada novo deputado eleito, será uma alavanca para alicerçar a nossa capacidade de lutar com a população contra as desigualdades que estão a infernizar as nossas vidas”, rematou o cabeça de lista.