A CDU esteve hoje em São Martinho, na zona do Castanheiro e do Relojoeiro, em contacto com as populações que consideram que “os governantes empurram para as periferias do desenvolvimento”.

Edgar Silva, coordenador regional, afirmou que “bem perto da zona turística do Funchal” não é garantida uma acessibilidade, “há muito prometida” a estas pessoas, a par da inexistência de saneamento básico, “fazendo com que os esgotos corram a céu aberto”.

“Tudo isto porque, apesar de estarmos numa localidade onde se avista o desenvolvimento, nas proximidades, os governantes desprezaram populações mais desfavorecidas. Assim se acentuam as desigualdades sociais e as clivagens territoriais nesta Região”, acrescentou.

Como referiu, “as desigualdades sociais e territoriais são gritantes onde necessidades básicas das populações são esquecidas pelos governantes, como acontece em São Martinho. Porque está em falta o necessário investimento público, tanta gente é remetida para as margens do desenvolvimento. Aqui, e em tantas outras localidades, acentuam-se abismos sociais porque prevalecem erradas opções do desenvolvimento regional”. apontou.

Para a CDU “estas situações fazem com que, por falta de um acesso rodoviário, tantas vezes adiado, existam pessoas prisioneiras em suas casas, há anos, sobretudo as mais idosas, sem que consigam sair das suas residências”.

“Perante estas realidades importa dizer ‘basta de injustiças!’. Não é admissível que tanta gente na Madeira habite nas margens do desenvolvimento. Não é tolerável que tantas populações sejam remetidas para as ultraperiferias sociais, apenas e só, em consequência da injusta definição de prioridades na aplicação dos dinheiros públicos”, rematou.