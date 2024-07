CDS regozija-se com medidas resultantes de negociação

O Grupo Parlamentar do CDS na ALRAM mostra regozijo por ver implementadas cinco propostas resultantes da negociação entre o partido e o Executivo madeirense na nova versão do Programa de Governo Regional.

A deputada centrista Sara Madalena Sara Madalena diz ansear “que se ponham de lado as politiquices e se aproveite o momento histórico que possibilita a inserção no Programa de Governo de propostas de todos os partidos, na prossecução daquilo que é o melhor para a população madeirense”.

Leia a nota de imprensa do CDS:

“O grupo parlamentar do CDS PP Madeira regozija-se por ver integradas na nova versão do Programa de Governo que irá a discussão plenária amanhã, dia 4 de julho, além das que já constavam da 1ª versão, as negociações levadas a efeito pela representação do partido com o executivo, desembocaram na inserção de mais cinco que, a se concretizarem, determinarão melhor qualidade de vida aos madeirenses, condições para a sua fixação na sua terra, nomeadamente por via de melhores salários, que compensem o investimento na formação académica, na aquisição de casa própria em condições justas e na colaboração com os mais necessitados, mormente no que concerne à aquisição de medicamentos.

Conforme noticiou o Diário de Notícias da Madeira, as medidas concretas que constam do Programa de Governos são:

1-Diligenciar junto da Assembleia da República e do Governo da República no sentido de que se tente implementar uma majoração de 25% na isenção de IMT e do Imposto do Selo aplicável na compra da primeira habitação própria permanente, por jovens até aos 35 anos.

2-Promover a participação da Região Autónoma da Madeira na Agenda Anticorrupção definida a nível nacional, assegurando os meios e procedimentos necessários.

3-Estudo de mecanismos que facilitem a aquisição, pelos empresários dos diversos sectores, de produtos madeirenses que usem a marca “Produto da Madeira”.

4-Dar continuidade aos apoios dirigidos à população mais vulnerável, nomeadamente a atribuição de subsídios eventuais a pessoas em situação de carência, a atribuição de ajudas técnicas e ainda reforçar a atribuição de apoios à aquisição de medicamentos, estudando-se a oportunidade de criação de um complemento regional para a aquisição de medicamentos.

5-Procurar ao nível da concertação social, a fixação de um salário mínimo para jovens licenciados.

Sara Madalena, líder do grupo parlamentar do CDS PP, anseia que se ponham de lado as politiquices e se aproveite o momento histórico que possibilita a inserção no Programa de Governo de propostas de todos os partidos, na prossecução daquilo que é o melhor para a população madeirense.”