O CDS, que até o dia das eleições, vai apresentar, todos os dias, uma solução para um problema, começou hoje pela questão das altas problemáticas e falta de lares. Assim, reafirmou a necessidade de o hospital dr. Nélio Mendonça ser convertido numa unidade de assistência a idosos e lar para os mais velhos, quando o novo hospital entrar em funcionamento.

“A Região tem de responder ao envelhecimento da sua população e aos desafios que a mesma provoca, nomeadamente a necessidade de resolver o problema das altas problemáticas e de atender às centenas de idosos que esperam por um lugar numa residência assistida”, considera aquele partido, pela voz de José Manuel Rodrigues.

Realçando que são mais de mil, os idosos em lista de espera para integrarem um lar, o CDS está contra a venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça e defende a sua colocação ao serviço do apoio e acolhimento dos mais velhos.

“A terceira e quarta idades não podem constituir um tormento e um pesadelo para ninguém, têm que ser uma fase do percurso, em que as pessoas possam ter autonomia e independência para fazer a sua vida. A idade mais avançada não pode ser um atraso, tem de ser uma oportunidade para viver com qualidade e dignidade”, acrescenta o partido numa nota divulgada à comunicação social.