Do Centro Democrático Social (CDS-PP), Sara Madalena evocou a “evidente saturação dos pontos turísticos” e, por isso, vincou a rápida alternativa que tem de ser encontrada sob pena de “estarmos a matar a galinha dos ovos de ouro”.

A deputada centrista também quis saber, de Eduardo Jesus, o que está previsto para o caso de miradouros abandonados.

Eduardo Jesus realçou, em resposta, que não se verifica essa densidade turística, mas sim uma natural afluência em determinados pontos localizados.

“O que eu posso dizer é que nós entendemos, através de toda a comunicação digital do Turismo, lançámos uma vaga com utilização dos percursos e hoje encontra, nos vários canais, pessoas que estão a fazer a utilização desses percursos e estão a colocar nas redes o que é a experiência desse percurso. Ou seja, convidando as pessoas para esse percurso e não para os mais concorridos”, relevando o trabalho feito pela Associação de Promoção da Madeira.

Reconheceu, no entanto, a saturação verificada no Pico do Areeiro.

Decorre esta manhã, no parlamento regional, a apreciação na generalidade das Propostas de “ Orçamento e PIDDAR para 2024 - Proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024”, da autoria do Governo Regional.

Os trabalhos são presididos pelo social-democrata Brício Araújo.