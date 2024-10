Sara Madalena, líder parlamentar do CDS-PP Madeira afirmou hoje, que aquela que é conhecida por Cascata dos Anjos é o desembocar de uma ribeira numa estrada, com todos os perigos que isso acarreta. Adiantou que o seu partido vai propor que “a estrada- que se encontra cheia de buracos e sem condições- volte à alçada do Governo Regional porque a Autarquia nunca fez nada, como se pode verificar in loco, nem terá capacidade de o fazer no futuro”.

Depois de uma visita ao referido sítio que é uma das mais emblemática paisagens da Madeira, localizado na freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol, a parlamentar centrista recordou que, em 2017, saiu um decreto legislativo regional que passou a estrada para a alçada da Câmara da Ponta do Sol.

Mas as condições do acesso viário onde está a denominada ‘cascata’ são más. Além disso e apesar dos sucessivos avisos acerca do perigo iminente, “ainda na passada semana, caiu aqui mais um turista e não faleceu por sorte”. Sara Madalena admitiu ser impossível que a Câmara liderada por Célia Pessegueiro, com o orçamento que tem, possa fazer uma consolidação de uma escarpa com aquela envergadura.

A líder parlamentar do CDS na Assembleia Legislativa da Madeira, afiançou também que têm havido algumas queixas dos moradores e agricultores do sítio dos Anjos, pois os mesmos têm visto os seus terrenos serem espezinhados pelos turistas, com o objetivo de conseguirem uma vista mais privilegiada.