CDS mantém-se firme e rejeita coligações

O CDS mantém-se firme na Região e rejeita coligações. Esta a opinião de Luís Miguel Rosa, vice-presidente do CDS-Madeira numa primeira reação à projeção dos resultados eleitorais do dia de hoje para a RTP e Antena 1.

Projeção da Universidade Católica que aponta para a eleição de 1 a 2 deputados.

O primeiro objetivo, o de ter uma equipa parlamentar, foi alcançado.

Resta, agora, aguardar por mais resultados durante a noite, como adiantou.

Uma coisa é certa: coligação com PSD não haverá mas Luís Miguel Rosa admite possível acordo de incidência parlamentar.

O ambiente é bastante calmo e os primeiros festejos surgiram com a vitória do CDS no Paul do Mar.