Discretos, os centristas acabam de aplaudir a eleição de um deputado para o Parlamento regional.

Concentrados numa sala do hotel Barceló, os elementos do CDS têm tido poucas razões para festejar mas deram aplausos quando Paulo Rodrigues, do Paul do Mar, chegou ao local e há momentos, quando souberam que já conseguiram a eleição de um parlamentar, cumprimentando José Manuel Rodrigues.

A projeção da Universidade Católica para a RTP e pars a Antena 1 aponta para a eleição de 1 a 2 deputados.