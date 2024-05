O CDISA - Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal promove amanhã a VIII edição do Roteiro das Cerejeiras em Flor

De acordo com nota de imprensa, a concentração dos participantes será feita na Rotunda das Cerejeiras, junto ao Centro Cívico do Jardim da Serra, com partida aprazada para as 15 horas.

Os participantes percorrerão cerca de 5 km, por caminhos e por veredas que dão acesso a terrenos cultivados com cerejeiras. Refira-se que esta edição está integrada nas Comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril. Por esse motivo, o evento assumiu a designação de ‘VIII Roteiro das Cerejeiras em Flor, por Terras sem Colonia’.

A chegada está prevista para as 18 horas.

Esta iniciativa conta com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, da Junta de Freguesia do Jardim da Serra, da Paróquia de São Tiago e da Comissão Coordenadora das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril na Madeira.

Assinale-se que os interessados em participar neste roteiro não precisam de fazer inscrição.