A secretária regional com a tutela do Ambiente disse hoje que o casamento realizado no Fanal, que originou alguma polémica, aconteceu no parque de estacionamento e “foi um evento devidamente autorizado, com a colocação de uma estrutura amovível”.

Em declarações aos jornalistas, reforçou que o processo foi iniciado com grande antecedência e organizado de forma a minimizar, na medida do possível, quaisquer contratempos.

Segundo Rafaela Fernandes, as condições atmosféricas não permitiram a limpeza do espaço, no imediato, pelo que se prolongaram no domingo.

“Todo o processo implicava a recolha de resíduos, tudo foi cumprido e a estrutura amovível (tenda) foi retirada”, sublinhou referindo também que aquele tipo de estrutura é utilizada em eventos desportivos em espaço florestal.

A governante lembra que o parque de estacionamento é usado diariamente por dezenas de carros e de pessoas. Confirma que já houve naquele espaço outros casamentos e aniversários e sabe que nem todos os eventos foram comunicados à autoridade florestal, como é devido.

A festa de casamento realizada no Fanal, que tanta celeuma criou na opinião pública, aconteceu no sábado passado. O JM tentou ouvir a tutela na altura, mas a Secretaria manteve o silêncio, agora quebrado.