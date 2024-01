A Casa do Povo de São Roque do Faial almeja ampliar a sua sede, o que poderá acontecer através da cedência de um espaço tutelado pelo Instituto de Segurança Social da Madeira situado no mesmo edifício. A reivindicação é de Heliodoro Dória, presidente da Casa do Povo que esta terça-feira assinala o seu 33.º aniversário.

“Neste momento, decorrem obras no anexo onde existia o pátio, que foi coberto devido às infiltrações, da responsabilidade do Governo Regional. Mesmo assim, as nossas instalações vão sendo exíguas para aquilo que nós fazemos, pelo que aproveitarei este momento de aniversário para tentar realizar um protocolo com a Segurança Social, para ceder parte, ou até a totalidade, das suas instalações, situadas no mesmo edifício da nossa sede, para desenvolvermos as nossas atividades”, adiantou o responsável em declarações à rádio 88.8JMFM.

Heliodoro Dória diz que é sabido que a Segurança Social só dá uso àquela unidade dois dias por mês, durante três horas. Ou seja, “durante todo o mês, aquele espaço só é utilizado durante seis horas”, refere o presidente, acrescentando que “é uma pena”, com “a falta de espaço” sentida por aquela instituição, não ser dado o devido uso àquele local que poderia suprimir as necessidades cada vez maiores da entidade que está amanhã de parabéns.

As comemorações vão ter lugar amanhã, 23 de janeiro, na sede da Casa do Povo, com início marcado para as 18h30, ocasião em que o grupo coral daquele órgão de poder local irá efetuar a receção às entidades oficiais.

A abertura da exposição fotográfica ‘Retratos do Ano Passado’, uma atuação da Orquestra de Bandolins da Casa do Povo de São Roque do Faial, a apresentação pública da Bandeira da Casa do Povo de São Roque do Faial, uma homenagem a Albino Faria, a entrega de prémios aos melhores classificados do ‘Concurso de Presépios’, uma atuação do Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’ da Casa do Povo de São Roque do Faial e um convívio com o cantar dos parabéns e partir do bolo marcam o programa para este aniversário. Naturalmente, haverá uma sessão solene comemorativa dos 33 anos da Casa do Povo, no caso presidida pelo secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia.