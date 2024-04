Casa cheia esta terça-feira no Porto do Funchal

Esta terça-feira, o Porto do Funchal conta com casa cheia, ao receber a visita do ‘Spirit of Adventure’, do ‘Marella Explorer’, que pernoitará na capital, e do ‘Seven Seas Splendor’.

Neste cais está também o iate ‘B5’ e o ‘Fantasea’. O primeiro apenas rumará ao seu próximo destino no dia 11 de abril, ao passo que o último se despede já amanhã da Madeira.

Veja acima algumas fotografias desta manhã.