Bom dia!

- Tem início às 9h00 o encontro para docentes de Educação Especial, intitulado ‘(Re)construir a Escola Inclusiva: desafios e oportunidades’, na sede do Sindicato dos Professores da Madeira.

- A partir das 14h30, o desfile Carnaval Solidário 2024, a começar em frente à Sé.

- Começa às 15h00, no Centro Cívico do Caniçal, o baile de Carnaval ‘Velhos são os Trapos’.

- O Museu Etnográfico da Madeira recebe, às 17h00, a exposição ‘Em deriva’, de Ricardo Barbeito.

- A tomada de posse dos membros da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Médicos Veterinários está agendada para as 17h30, Hotel The Views Baía – Funchal.

- Micaela Martinez, estudante finalista de Artes Visuais ‘da Francisco Franco’, inaugura, às 18h00, a exposição ‘Mollis - Sobre Pressão’, no “Art Center Caravel.

- Pelas 18h00, na Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Revoredo, a exposição com o nome ‘Celebração’, que homenageia o 75.º aniversário do Grupo de Folclore da Casa do Povo da Camacha.

- Às 18h00, na Capela da Boa Viagem, abre oficialmente a instalação de Renato Cruz Santos e Duarte Ferreira, com o título ‘Sístole’.

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, às 21h00, o concerto que assinala o 111.º aniversario da Associação Recreio Musical União Mocidade.