Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, desabafou hoje, no palco do 19.º Congresso Regional do PSD/M, que já não aguenta ouvir falar das eleições internas do PSD/M.

”Já não posso ouvir falar mais em eleições internas”, afirmou, defendendo que o partido deve virar-se para fora e ir ao encontro das pessoas. É preciso ir falar com o povo, estar com o povo, porque é o povo que manda”, por mais importante que sejam “alguns militantes”.

Pediu para as divergências internas “serem deitadas todas para trás das costas” e defendeu que a máquina do PSD vá para o terreno, porque quando está a trabalhar é “avassaladora”.