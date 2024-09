A Assembleia Regional procedeu na manhã desta quinta-feira à eleição dos seus representantes no Conselho Económico Social e também à eleição do seu representante no Conselho de Ação Climática.

Por voto em urna, numa lista conjunta, foram desta forma apurados para o Conselho Económico Social os ex-deputados Carlos Rodrigues, indicado pelo PSD, e Elisa Seixas, proposta pelo PS. Ambos deputados na anterior legislatura.

Como suplentes, figuram Rubina Leal (PSD) e Patrícia Agrela (PS), atuais deputadas. A proposta recebeu 45 votos a favor e dois contra.