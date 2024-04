Bom dia e feliz Domingo!

- Nos jardins do Garajau, das 10h00 às 18h00, a 1.ª edição do Caniço Local Market 2024. A iniciativa tem como objetivo promover o artesanato, a agricultura e a bijuteria.

- A 3.ª Edição da semana da Cultura da Ribeira Brava abre portas às 10h00. O programa é composto por diversas atividades culturais. O ponto alto está reservado para as 17h00, onde estará o escritor Pedro Chagas Freitas.

- Pelas 13h00, em Machico, o Presidente do Governo Regional marca presença na cerimónia de entrega de prémios aos participantes no MIUT.

- A partir das 15h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o Arraial da Democracia, uma produção Casa Invisível para o programa ESCUTO da Câmara Municipal do Funchal.

- No último dia da Expo Tropical, na Praça do Povo, Cais 8, às 15h00, o Festival de Cocktails Subtropicais, no final, haverá entrega de prémios. Contudo, pode visitar a Mostra de Frutos e Sabores Tropicais entre as 10h00 e as 23h30.

- Às 17h00, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita os stands da 18.ª Feira Regional da Cana-de-Açúcar e Seus Derivados, nos Canhas, Ponta do Sol.

- Encerra às 19h30, a III Feira do Livro de Santa Cruz, na Promenade dos Reis Magos, Caniço. O programa literário e artístico decorre a partir das 10h00. Saiba que às 12h00 acontece a apresentação do livro e Cozinha ao vivo com a Biqueira.