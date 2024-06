Caniço: Fontanário da Pedra Mole recuperado

A Junta de Freguesia do Caniço dá conta que procedeu à recuperação do Fontanário da Pedra Mole, datado de 1873.

“A intervenção mínima foi atenta e criteriosa, sem grandes intrusões invasivas, limitando-se a limpar a fonte e a consolidar materiais ou a preencher lacunas, repondo a pia em cantaria cinzenta, que tinha sido extraviada, e o mimetismo da voluta do lado esquerdo da fonte. Foi recuperado o antigo e peculiar mecanismo de abertura da fonte”, explica o presidente Milton Teixeira, em nota de imprensa

“Libertou-se o fontanário da parede inestética do lado esquerdo, dando outra visibilidade e dignidade à dita fonte, podendo esta ser observada em toda sua volumetria sem elementos dissonantes e perturbadores da leitura visual”, pode ler-se ainda.

“O fontanário, de linguagem neoclássica, datado de 1873, é executado em aparelho de pedra basáltica, revestido a argamassa com espaldar, em falso aparelho, imitando cantaria e terminando em empena curva com bola, tendo, nos remates laterais, duas volutas. Este fontanário ficava, outrora, junto do Caminho Real n.º 23, ainda se observando parte do caminho calcetado em pedra escantilhada. Trata-se de um dos mais antigos exemplares de fontanários existentes na Madeira”, dá conta ainda a Junta de Freguesia do Caniço.