O Serviço de Saúde da RAM, através da Unidade de AVC, associa-se à iniciativa nacional, promovida pela Sociedade Portuguesa do AVC (SPAVC), no 27 de outubro, no sentido de assinalar o Dia Mundial do AVC comemorado a 29 de outubro.

Para assinalar a efeméride, a Unidade de AVC do SESARAM, EPERAM, organiza, no dia 27 de outubro, uma caminhada local que se alinha com a iniciativa nacional. Sob o mote “Pare o AVC, junte-se a nós”, o ponto de encontro da caminhada está marcado para as 10h00 na Praça CR7 e o percurso decorrerá até à Praça do Município (trajeto em anexo). A iniciativa é aberta à população em geral e a participação é gratuita, mas carece de inscrição prévia, através do seguinte link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEGlHBXgo86BesG2j01A60ioTYL9HT1Sl08j7s84puYFDHZg/viewform

De forma a maximizar o impacto da mensagem e a ligação direta à Campanha da SPAVC, é sugerido aos participantes o uso de roupas vermelhas ou brancas, cores que simbolizam o compromisso com esta causa.

Em nota de imprensa, o SESARAM refere que esta caminhada irá decorrer em todo o território de Portugal continental e ilhas no sentido de “promover hábitos de vida saudáveis, nomeadamente alertar para a importância da prática regular de atividade física, e sensibilizar a população sobre os sinais de alerta do AVC, fatores de risco e medidas preventivas, daquela que é a principal causa de mortalidade e incapacidade em Portugal.”

Paralelamente, no dia 29 de outubro, data em que se assinala o Dia Mundial do AVC, o SESARAM, EPERAM, promove, entre as 10h00 e as 11h30, na sala da Assembleia Geral da Câmara Municipal do Funchal, uma conferência alusiva ao AVC destinada à comunidade em geral.