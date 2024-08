A Câmara Municipal da Ponta do Sol anunciou hoje que vai realizar, durante a noite, uma redução do caudal na rede dos Canhas, devido à insuficiência do caudal distribuído pela ARM ao concelho.

De acordo com uma publicação na página oficial do Facebook, a autarquia pretende com esta medida promover o armazenamento de água nos reservatórios “de modo a possibilitar o fornecimento de água potável nas zonas mais afetadas durante o dia”.

“Devido ao caudal entregue pela ARM, em alta, à Ponta do Sol, ser insuficiente para o consumo verificado neste momento no concelho, e que está a originar falta de água em algumas zonas altas do Concelho, será necessário realizar uma redução do caudal na rede dos Canhas a partir das 22 horas de hoje até às 7 horas de amanhã, dia 29 de Agosto”, justifica o Município.

A redução do caudal poderá mesmo causar falta de água em diferentes zonas da freguesia, adverte a Câmara Municipal.

A concluir, a autarquia, liderada por Célia Pessegueiro apela ao sentido de responsabilidade dos munícipes “para a redução dos consumos, utilizando água potável apenas para o indispensável”.