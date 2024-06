A Câmara Municipal do Funchal anunciou ter procedido à instalação e inauguração de uma pérgula de madeira, inaugurada na promenade do Lido. Num comunicado enviado às redações, a autarquia insere esta medida no âmbito da Semana do Ambiente, promovida pela Câmara entre os dias 3 e 7 de junho.

“Esta iniciativa assume particular importância numa altura em que as alterações climáticas exigem uma maior atenção e cuidado, sendo fundamental disponibilizar aos munícipes e visitantes espaços públicos confortáveis e protegidos”, pode ler-se na nota divulgada.

A autarquia acrescenta ainda que “o principal objetivo desta pérgula é oferecer aos cidadãos um espaço de sombra, agradável, acolhedor e convidativo, em épocas em que a exposição aos raios solares intensos e prolongados tornam-se cada vez mais preocupantes, contribuindo ainda para a valorização paisagística e estética do local”.