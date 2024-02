Folia, samba no pé, alegria e muita festa. É assim que está o ambiente no centro da cidade de Câmara de Lobos, numa festa que só termina às 3 da manhã, ao som dos ritmos do Dj Nélio Dinis.

11 trupes, 1.552 participantes, representando Malta do Furor; Turma do Funil; Associação Cultural Império da Ilha; Grupo CMCL + CACI de Câmara de Lobos; Tramas e Enredos; Escola de Samba “Os Cariocas”; Fitness Team; Associação de Animação Gerigonça; Associação Batucada; Escola de Samba Caneca Furada e Nuvem D’ Afectos.

Até às 3 da manhã, o trânsito está interrompido no Largo do Poço e na Rua de Nossa Senhora da Conceição, sendo que o acesso aos moradores do Caminho do Ilhéu, Rua Nova da Praia e Rua da Portada deverá realizar-se a partir da Praça da Autonomia.

As praças de táxi que normalmente funcionam na Rua Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira estão de forma provisória na Rua da Carreira, por detrás da estátua do Lobo Marinho.