Hoje, o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva, participou online na Cerimónia de Assinatura do Green City Accord, realizada no contexto da Capital Verde Europeia de 2025, em Vilnius, Lituânia.

Este evento oficializou a adesão do município a esta importante iniciativa europeia, reafirmando o compromisso de Câmara de Lobos com um futuro mais verde e sustentável. Leonel Silva destacou que a adesão é uma responsabilidade para com os cidadãos e o ambiente, com o objetivo de implementar medidas concretas que promovam a sustentabilidade e melhorem a qualidade de vida.

O Green City Accord é uma iniciativa da Comissão Europeia que visa envolver os municípios na realização de objetivos ambientais até 2030.