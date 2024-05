Camacha comemora dia da criança com várias surpresas

Neste Dia Mundial da Criança, a Junta de Freguesia da Camacha ìrá contemplar os mais novos da freguesia com um dia repleto de animação assim, no dia I de junho.

A entidade irá dinamizar no Largo Conselheiro Aires de Ornelas uma panóplia de atividades.

Entre as 9h30 e as l0h00, o espaço contemplará animações como mascotes, insufláveis, Peadl Karts, jogos de Paintball, entre muitas outras brincadeiras.

A grande surpresa deste ano será a atividade de orientação, um Labirinto, onde os mais novos irão ter a oportunidade de experienciar a prova desportiva que muitos atletas cativa atualmente na Região.

Durante todo o dia haverá muitas outras surpresas para os mais novos que visitem o recinto.

Este é um evento de entrada livre, disponível a todos os que procurem a freguesia neste dia.

Também no dia 1 de junho, irá decorrer, simultaneamente, no Polidesportivo Filipe Mota a 6.ª Edição do Torneio de Futebol lnfantil ‘Mercadinho da Camacha’, destinado aos escalões Sub-7 (petizes) e Sub-8 (traquinas).

Neste torneio irão participar as seguintes equipas: Associação Desportiva da Camacha, Sporting Club Santacruzense, Clube Desportivo Nacional e FC Porto Dragon Force Madeira.