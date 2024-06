O cais e o varadouro da baía de Câmara de Lobos foram alvo de uma obra de reabilitação, no valor de 205 mil euros, da responsabilidade da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), uma obra que favorece a baía e permite a operação em simultâneo das atividades de pesca e de turismo.

“A baía de Câmara Lobos tem uma envolvência que é muito apreciada por turistas e madeirenses, e a nossa preocupação foi essa: Valorizar aquela área, dotando-a de mais e melhores condições para os utilizadores, quer do cais, quer do varadouro, reforçando a sua atratividade em termos paisagísticos”, explica a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, numa nota de imprensa.

Segundo a mesma fonte, os trabalhos foram feitos em articulação com a autarquia local.

A intervenção deve duas componentes: fiscalização e disciplinação da área de terrapleno utilizada pelos proprietários das embarcações e outra de empreitada. Em relação à primeira, surge depois da APRAM ter sinalizado a existência de 51 embarcações, colocadas sem autorização e justificação em zonas destinadas a estacionamento temporário.

“Trata-se uma ocupação abusiva, pois não existe autorização, e dado o estado de deterioração e abandono de algumas embarcações, dava não só uma imagem de degradação aquele espaço, e como ainda condicionava o espaço para os proprietários que realmente precisavam de fazer pequenas reparações e manutenções nas suas embarcações”, justifica Paula Cabaço, lembrando que o regulamento da utilização e ocupação do varadouro foi aprovado em 2018.

A APRAM adianta, no mesmo comunicado, que notificou os proprietários que conseguiu identificar, estabelecendo um prazo para as embarcações serem retiradas, o que resultou na saída voluntária de cerca de 75% das embarcações inicialmente sinalizadas. As restantes embarcações foram na sua maioria removidas pela autoridade portuária em articulação com os seus proprietários e com o apoio do Município de Câmara de Lobos.

Paula Cabaço realça “o grande espírito de colaboração de todos os envolvidos nesta operação, proprietários das embarcações, equipa da APRAM e Município e que foi decisivo para o sucesso da mesma”.

Em relação à empreitada, os trabalhos realizados pela APRAM incidiram no cais, que apresentava sinais naturais de degradação, por estar exposto à agitação marítima, e no passeio pedonal. A zona foi repavimentada e reabilitada, num trabalho que englobou a reparação das escadas de acesso ao mar, a colocação de novas guardas metálicas e reabilitação das existentes, e o conserto do murete de acesso ao cais.

Paula Cabaço explica que a empreitada serviu também para reorganizar a área molhada, a exemplo do que tem sido feito noutros cais da Região.

“Houve lugar à colocação de passadiços flutuantes, de uma ponte articulada, escadas, cabeços e pontos de iluminação, que vão melhorar as atividades das empresas marítimo-turísticas naquela baía”, adianta a responsável pela APRAM.