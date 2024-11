A manchete da edição de hoje do JM revela que a Polícia de Segurança Pública recebeu, no mês passado, queixa formal de um ucraniano contra um cidadão natural do Uzbequistão. O caso envolve um esquema com burla, seguido de assalto e suspeita de intoxicação com estupefacientes. Terão sido roubados três mil euros em dinheiro, dois passaportes, um cartão bancário e dois telemóveis.

Em destaque, está também a tragédia mais divertida. O evento com marca JM encheu a sala do Centro de Congressos da Madeira. Gustavo Miranda, César Mourão e Carlos M. Cunha voltam hoje a subir ao palco para novo momento de humor.

Nesta edição, saiba ainda que o JPP tem três candidatos para a Câmara de Santa Cruz, os filhos da mulher assassinada esta semana estão a ter acompanhamento psicológico, e que o preço das casas subiu mais de 70%.